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Роберт Паттинсон потратил три дня на поиск скрытого смысла в сцене. Его там не оказалось

Сегодня в 06:48
Кадр: Warner Bros.

Роберт Паттинсон попал в неловкую ситуацию во время подготовке к роли в мелодраме The Drama. О ней он рассказал французскому журналу Premiere.

Производством проекта занимается студия А24, режиссерское кресло в нем занял постановщик «Героя наших снов» Кристофер Боргли. В картине Паттинсон делит экран с Зендеей, также к актерскому составу присоединилась звезда «Лакричной пиццы» Алана Хаим. Дату релиза пока не называли.

«[В ленте] у нас с Зендеей была сцена, которая просто свела меня с ума. Я отчаянно искал в сценарии скрытый смысл, исписал кучу страниц анализом текста», — начал актер.

«В итоге за ночь до съемок я позвонил ей, поделился размышлениями. Мы проболтали два часа, и в какой‑то момент она очень спокойно объяснила мне, что в той самой фразе, которую я не понял, не было никакого подтекста, персонаж говорил именно то, что хотел сказать», — добавил он.

«Все оказалось так просто, а я сходил из‑за этого с ума целых три дня», — заключил Паттинсон.

На прошлой неделе в мировой прокат вышла фантастическая комедия Пона Джун-хо «Микки 17» с участием звезды. Она собрала (https://daily.afisha.ru/news/96334-mikki-17-s-robertom-pattinsonom-sobrala-50-mln-dollarov-po-miru/) в кинотеатрах 53 млн долларов. Эти цифры ставят под вопрос финансовую успешность проекта. По оценкам аналитиков, для окупаемости ленте необходимо преодолеть отметку в $300 млн.

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