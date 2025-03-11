Роберт Паттинсон потратил три дня на поиск скрытого смысла в сцене. Его там не оказалось

«В итоге за ночь до съемок я позвонил ей, поделился размышлениями. Мы проболтали два часа, и в какой‑то момент она очень спокойно объяснила мне, что в той самой фразе, которую я не понял, не было никакого подтекста, персонаж говорил именно то, что хотел сказать», — добавил он.