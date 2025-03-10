Джек Куэйд не ощущает боль ни от стрел, ни от ножа в трейлере «Новокаина»

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер боевика «Новокаин», главную роль в котором исполнил Джек Куэйд, известный по фильмам «Голодные игры» и «Компаньон».
В своем новом проекте актер сыграл Нейта, «обычного парня, который не ощущает боли». Герой ведет самую заурядную жизнь, пока однажды девушку его мечты не похищают. Тогда Нейт решает превратить свою особенность в тайную силу.
По сюжету Нейт бросается на поиски похитителей возлюбленной. Трейлер показывает, как парень сталкивается с вооруженными преступниками, завладевает оружием и угоняет полицейский автомобиль.
По его же собственным словам, герой не остановится, пока не вернет девушку. Нейт не чувствует боли ни от стрел, ни от ударов, ни от ножевых ранений — и кажется неуязвимым. Но это не так: он все еще может умереть.
Получится ли у новоиспеченного супергеоя освободить девушку, станет известно уже в ближайшие дни. Премьера боевика, который срежиссировали Дэн Берк и Роберт Олсен по сценарию Ларса Джейкобсона запланирована на 14 марта.
В актерский состав картины вошли Эмбер Мидфандер («Аватар: Легенда об Аанге», «Добыча»), Рэй Николсон («Улыбка 2»), Джейкоб Баталон («Таро: Карта смерти»), Бетти Гэбриел («Убрать из друзей: Даркнет») и Мэтт Уолш («Призраки»).