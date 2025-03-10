Дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Лебедев разместил в ноябре снимок в инстаграме* с подписью «Прикупил себе ковер». Публикация оскорбила депутата Госдумы и лидера движения «Трезвая Россия» Бийсултана Хамзаева. Он пожаловался на нее главе СК Александру Бастрыкину, после чего дизайнер удалил фотографию из соцсетей.