Дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Российского дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.
Лебедева признали винованым по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ об умышленном публичном осквернении религиозной символики. Поводом могло стать фото ковра с изображением Богоматери в курительном дыму.
Лебедев разместил в ноябре снимок в инстаграме* с подписью «Прикупил себе ковер». Публикация оскорбила депутата Госдумы и лидера движения «Трезвая Россия» Бийсултана Хамзаева. Он пожаловался на нее главе СК Александру Бастрыкину, после чего дизайнер удалил фотографию из соцсетей.
«Курительный дым, который образует пародию на нимб, и гильза от папирос, набитая высушенной подожженной травой, — это не только осквернение религиозных ценностей, но и прямая пропаганда наркотиков», — писал в обращении Хамзаев.
Депутат отреагировал на выписанный Лебедеву штраф. Он назвал решение суда «правильным и справедливым», а фотографию с ковром — «гнусной провокацией», за которую в следующий раз, по мнению Хамзаева, дизайнера стоит привлечь уже к уголовной ответственности.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.