Эрик Стоунстрит из «Американской семейки» сыграет в сериале «Декстер: Возрождение»

Американский актер Эрик Стоунстрит, получивший две премии «Эмми» за роль Кэмерона Такера в «Американской семейке», снимется в сериале «Декстер: Возрождение». Об этом сообщил Deadline.
Стоунстрит сыграет Эла — уроженца Среднего Запада, которого считают серийным убийцей. По информации СМИ, персонаж появится в четырех эпизодах. Роли других предполагаемых маньяков в шоу исполнят Кристен Риттер и Нил Патрик Харрис.
Помимо них, в новом проекте появятся Дэвид Зайас, Джеймс Ремар, Джек Олкотт, Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадия Сараф, Доминик Фумуса и Эмилия Суарес. Съемки уже стартовали в Нью-Йорке.
«Декстер: Возрождение» выйдет летом на телеканале Showtime и стриминговом сервисе Paramount+. Шоураннером сериала станет Клайд Филлипс, исполнительными продюсерами — Скотт Рейнольдс, Тони Эрнандес и Лилли Бернс.
Моника Рэйменд срежиссирует четыре эпизода проекта. Маркос Сьега поставит остальные шесть серий. Производством шоу занимаются Showtime Studios и Counterpart Studios, а дистрибутором — Paramount Global Content Distribution.