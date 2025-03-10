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Publishers Weekly: Мартин Скорсезе снимет Леонардо Ди Каприо в экранизации романа «Дом»

Вчера в 19:50
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Студия Apple Original Films занимается разработкой фильма по мотивам романа Мэрилин Робинсон, который снимет Мартин Скорсезе. Одну из ролей сыграет Леонардо Ди Каприо, сообщает Publishers Weekly.

Скорсезе напишет сценарий, снимет и спродюсирует экранизацию книги «Дом». На помощь ему придет режиссер Тодд Филд. Собираются ли они адаптировать остальные книги, входящие в этот цикл, не сообщается.

«Дом» — второй из четырех романов в серии «Гилеад» Робинсон, посвященной религии и сельской жизни, а действие в ней происходит в вымышленном городе Гилеад, штат Айова.

Скорсезе исповедует католицизм, пишет Publishers Weekly, и ранее экранизировал «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса и «Молчание» Сюсаку Эндо.

23 января Deadline сообщил о новом совместной работе Скорсезе и Ди Каприо. Однако, по данным издания, режиссер хочет снимать бестселлер «Дьявол в Белом городе» Эрика Ларсона, а разработкой занимается 20th Century. На одну из ролей претендовал Дуэйн Джонсон.

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