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Мишель Обама запустит новый еженедельный подкаст вместе с братом

Вчера в 20:22
Фото: michelleobama

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит новый еженедельный подкаст вместе с братом Крэйгом Робинсоном. Об этом Обама рассказала в соцсетях.

Она намерена общаться с самыми разными гостями из мира бизнеса, развлечений и спорта — и вместе с ними искать ответы, как качественно и счастливо жить в нынешнее время, «жонглируя семейной жизнью, работой, отношениями» и многим другим.

«Крейг — один из людей, к кому я обращаюсь, когда у меня что‑то на уме. У него всегда есть проницательность, мудрость и юмор, чтобы помочь мне пережить все», — отметила Обама.

Она пообещала поделиться своими взглядами на различные темы и вместе с гостями шоу искать ответы на актуальные вопросы. «Буду честна. У нас нет всех ответов. Но мнений будет много. Много полезного. И много смеха. Потому что нам всем нужно немного моментов света прямо сейчас», — написала Мишель.

Она призвала поклонников рассказать, с чем они борятся в 2025 году — и пообещала обсудить предложенные темы в ближайшем эпизоде подкаста.

Среди гостей будущего шоу будут актеры Исса Рэй и Кеке Палмер, психолог Орна Гуральник, режиссер Сет Роган, футболистка Эбби Вамбах, писатели Джей Шетти, Гленнон Дойл и Логан Ури, а также гендиректор Airbnb Брайан Чески.

Первые два эпизода подкаста выйдут 12 марта. Их можно будет послушать на различных стриминговых платформах, а также видеохостинге YouTube.

Ранее Обама уже становилась ведущей подкаста. В 2020 году она запустила «Подкаст Мишель Обамы», а в 2023 году представила «Свет, который мы несем».

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