Мишель Обама запустит новый еженедельный подкаст вместе с братом

Она пообещала поделиться своими взглядами на различные темы и вместе с гостями шоу искать ответы на актуальные вопросы. «Буду честна. У нас нет всех ответов. Но мнений будет много. Много полезного. И много смеха. Потому что нам всем нужно немного моментов света прямо сейчас», — написала Мишель.