«Вкусвилл» снимет с продажи партию газировки после взрыва бутылки в магазине

Сеть магазинов «Вкусвилл» снимет с продажи партию газировки, одна из бутылок которой взорвалась прямо в руках покупателя в магазине в Москве. Об этом сообщило агентство «Москва».
Торговая сеть инициировала проверку. Напиток уже отправили в лабораторию для изучения. «Проводится проверка на наличие брака тары или сбоев в производственных процессах», — отметили представители бизнеса.
Там подчеркнули, что проблемы с конкретным напитком появились впервые, хотя он представлен в ассортименте уже более года.
«На продукт мог повлиять любой из внешних факторов: или производственный брак тары, или повреждение, (даже микроскол может привести к нарушению состояния продукта), или нарушение хранения на производстве», — добавили в магазине.
Инцидент со взрывом бутылки произошел 5 марта в магазине на улице Бутырская. В ходе него пострадал мужчина: он получил травмы лица и шеи. Клиент намерен обратиться в суд.