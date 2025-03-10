СМИ: чемпионке Европы по гимнастике Листуновой отказали в нейтральном статусе из‑за парада 9 Мая

По словам спортсмена, из‑за снимка с торжественного мероприятия «наша звездочка Вика Листунова» не сможет участвовать в международных турнирах. «Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое», — сказал Маринов.