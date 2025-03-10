СМИ: чемпионке Европы по гимнастике Листуновой отказали в нейтральном статусе из‑за парада 9 Мая

Абсолютной чемпионке Европы по спортивной гимнастике и олимпийской чемпионке Виктории Листуновой отказали в получении нейтрального статуса из‑за фото с парада Победы 9 Мая. Об этом заявил гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ».
По словам спортсмена, из‑за снимка с торжественного мероприятия «наша звездочка Вика Листунова» не сможет участвовать в международных турнирах. «Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое», — сказал Маринов.
Он поделился, что участвовал во встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Из нее, как отметил Маринов, стало ясно, что процессом получения нейтрального статуса «он [Ватанабэ] не занимается».
«Для этого есть специальные комиссии, которые подтверждают и отказывают», — пояснил спортсмен в телепрограмме «Громко».
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что отказ в нейтральном статусе также получил гимнаст Алексей Усачев. По информации издания, Усачев не получил разрешения выступать под FIG из‑за лайка в соцсетях. Спортсмен — победитель юниорского первенства России.
В СМИ предполагали, что Листунову не включили в перечень нейтральных атлетов из‑за появления на митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!» в 2022 году. Официальных комментариев со стороны Федерации гимнастики России или FIG не поступало.
В данный момент Виктория Листунова восстанавливается после травмы — разрыва ахиллова сухожилия. Спортсменка получила ее в феврале на тренировке и вскоре перенесла операцию. В январе гимнастка заверяла, что получила приглашение выступать за итальянский клуб, но не собирается менять спортивное гражданство.