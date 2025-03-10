СМИ: чемпионке Европы по гимнастике Листуновой отказали в нейтральном статусе из‑за парада 9 Мая

Сегодня / 16:51
Сарик Андреасян извинился «за тон общения» и попросил ответных извинений от студентов киношколы
Сегодня / 19:41
«Вкусвилл» снимет с продажи партию газировки после взрыва бутылки в магазине
Сегодня / 18:32
Звезда сериала «И просто так» Николь Ари Паркер снимется в «Фонарях» — новом проекте DC
Сегодня / 17:58
Маск объяснил сбои в работе X масштабной кибератакой
Сегодня / 17:55
Трамп пригрозил депортациями «сторонникам террористов» после задержания палестинского активиста
Сегодня / 17:53
В Еврейском музее откроется выставка о женщинах-режиссерах к столетию Татьяны Лиозновой
Сегодня / 17:34
Китаец узнал, что он приемный, спустя 34 года. Его настоящая сестра все это время жила в 500 метрах
Сегодня / 17:11
Принц Люксембурга Фредерик умер в возрасте 22 лет из‑за редкого генетического заболевания
Сегодня / 16:32
В Дубай и другие города с кухней от шеф-поваров: «Аэрофлот» запустил гастрономические рейсы
Сегодня / 16:31
В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад
Сегодня / 16:29
«VK Видео» выпустило музыкальное шоу «Cult» с участием Смоки Мо и Брутто
Сегодня / 16:01
Алгоритмы Google и Amazon назвали «Майн кампф» «легкой для чтения и интересной»
Сегодня / 15:52
Телеканал «Пятница!» запустил марафон фильмов Тарковского после высказываний Сарика Андреасяна
Сегодня / 15:08
«Я думала о немыслимом»: Карла София Гаскон рассказала, что с трудом пережила сезон наград
Сегодня / 14:56
В России пройдет инклюзивный фестиваль «Люди как люди»
Сегодня / 14:23
Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в новом трейлере финального сезона «Ты»
Сегодня / 14:00
Дебютный фильм Кендрика Ламара выйдет 11 июля
Сегодня / 12:59
Умер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в «Докторе Кто» и «Гарри Поттере»
Сегодня / 12:57
Анапа подала в суд из‑за разлива мазута и потребовала 211 млн рублей
Сегодня / 12:48
Мэттью МакКонахи: «Первый сезон „Настоящего детектива“ — одно из величайших событий на телевидении»
Сегодня / 12:33
В Великобритании серийный убийца объявил голодовку в тюрьме, потому что у него отобрали PlayStation
Сегодня / 12:00
Две трети россиян рассказали о буллинге на рабочем месте
Сегодня / 11:59
Россияне стали использовать самозапрет на займы для незаконного обогащения
Сегодня / 11:57
«Я сделала бы все что угодно»: Николь Кидман хочет сняться в «Белом лотосе»
Сегодня / 10:48
Мясо, созданное в лаборатории, может поступить в продажу в Великобритании в течение двух лет
Сегодня / 10:39
Сашу Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Сегодня / 10:25
Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов
Сегодня / 10:17
Пирс Броснан: «Следующий Джеймс Бонд не может быть американцем»

СМИ: чемпионке Европы по гимнастике Листуновой отказали в нейтральном статусе из‑за парада 9 Мая

Сегодня в 19:00
Фото: listunova_viktoria

Абсолютной чемпионке Европы по спортивной гимнастике и олимпийской чемпионке Виктории Листуновой отказали в получении нейтрального статуса из‑за фото с парада Победы 9 Мая. Об этом заявил гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсмена, из‑за снимка с торжественного мероприятия «наша звездочка Вика Листунова» не сможет участвовать в международных турнирах. «Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое», — сказал Маринов.

Он поделился, что участвовал во встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Из нее, как отметил Маринов, стало ясно, что процессом получения нейтрального статуса «он [Ватанабэ] не занимается».

«Для этого есть специальные комиссии, которые подтверждают и отказывают», — пояснил спортсмен в телепрограмме «Громко».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что отказ в нейтральном статусе также получил гимнаст Алексей Усачев. По информации издания, Усачев не получил разрешения выступать под FIG из‑за лайка в соцсетях. Спортсмен — победитель юниорского первенства России.

В СМИ предполагали, что Листунову не включили в перечень нейтральных атлетов из‑за появления на митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!» в 2022 году. Официальных комментариев со стороны Федерации гимнастики России или FIG не поступало.

В данный момент Виктория Листунова восстанавливается после травмы — разрыва ахиллова сухожилия. Спортсменка получила ее в феврале на тренировке и вскоре перенесла операцию. В январе гимнастка заверяла, что получила приглашение выступать за итальянский клуб, но не собирается менять спортивное гражданство.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами