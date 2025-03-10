Американская актриса Николь Ари Паркер, наиболее известная по роли Лизы в сериале «И просто так», снимется в многосерийной драме «Фонари» — новом проекте DC и HBO. Об этом сообщил Variety.
Паркер сыграет Бернадетт, мать Джона Стюарта — одного из членов межгалактической команды Зеленых Фонарей, которая защищает космос от злых сил. Согласно описанию персонажа, Бернадетт — «грозная и упорная» личность и «яростно оберегающая мать».
Она «всю свою жизнь работала, чтобы гарантировать, что она и ее семья не будут обойдены вниманием». Эта женщина «отказывается сдаваться, какими бы непреодолимыми ни были обстоятельства», утверждают создатели шоу.
Продюсерами «Фонарей» выступают Джеймс Ганн и Питер Сафран. В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов. Все они выйдут на HBO. Шоураннером проекта стал Крис Манди, работавший над «Озарком» и «Настоящим детективом: Ночная страна».
В актерский состав «Фонарей» войдут Келли МакДональд, Гаррет Диллахант, Пурна Джаганнатан, Ульрих Томсен. Последний сыграет злодея по имени Синестро. Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно.