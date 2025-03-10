Трамп пригрозил депортациями «сторонникам террористов» после задержания палестинского активиста

«Многие из них не студенты, они платные агитаторы. Мы найдем, задержим и депортируем этих сторонников террористов из нашей страны — чтобы они никогда больше не возвращались. Если вы поддерживаете терроризм, в том числе убийства невинных мужчин, женщин и детей, ваше нахождение противоречит нашим национальным и внешнеполитическим интересам, и вам здесь не рады. Мы ожидаем, что каждый колледж и университет Америки подчинится», — написал Трамп.