Трамп пригрозил депортациями «сторонникам террористов» после задержания палестинского активиста

Президент США Дональд Трамп назвал задержание известного палестинского активиста Махмуда Халиля, который стал одним из лидеров прошлогодних протестов в Колумбийском университете, «первым арестом из многих грядущих». Он посвятил этому пост в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что в университетах США учатся студенты, которые «занимаются протеррористической, антисемитской, антиамериканской деятельностью», и его администрация этого «не потерпит».
«Многие из них не студенты, они платные агитаторы. Мы найдем, задержим и депортируем этих сторонников террористов из нашей страны — чтобы они никогда больше не возвращались. Если вы поддерживаете терроризм, в том числе убийства невинных мужчин, женщин и детей, ваше нахождение противоречит нашим национальным и внешнеполитическим интересам, и вам здесь не рады. Мы ожидаем, что каждый колледж и университет Америки подчинится», — написал Трамп.
9 марта миграционные службы задержали постоянного жителя США с грин-картой Махмуда Халиля, который недавно закончил Колумбийский университет. Молодой человек вырос в лагере палестинских беженцев в Сирии. Будучи студентом, он выступал посредником в переговорах Лагеря солидарности с Газой с администрацией вуза.
Адвокат Халиля рассказал, что его клиента задержали в многоквартирном доме Колумбийского университета. Сейчас его держат под стражей в следственном изоляторе. Предполагается, что основанием для задержания активиста стало аннулирование его грин-карты.
8 марта активисты проникли в гольф-клуб Трампа в Шотландии и оставили на зданиях и поле надписи «Освободите Палестину» и «Газа не продается». Это ответ на предложение политика выселить всех жителей Газы и превратить город в дорогой курорт. Трамп опубликовал сгенерированный ролик, на котором он, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдыхают и пьют пиво в шезлонгах на побережье Газы.