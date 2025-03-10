В Еврейском музее откроется выставка о женщинах-режиссерах к 100-летию Татьяны Лиозновой

В Еврейском музее в Москве пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой». Она будет посвящена женщинам-кинопостановщицам, рассказали на сайте музея.
В экспозицию войдут эскизы к фильмам, фотографии со съемок, фотопробы актеров, афиши, документы и другие артефакты из мира кино. Автор сериала «Семнадцать мгновений весны» станет центральной героиней выставки.
Тем не менее, в музее можно будет найти информацию и о других кинематографистках. Выставка расскажет о вкладе в историю кино Ольги Преображенской, Маргариты Барской, Надежды Кошеверовой, Киры Муратовой, Ларисы Шепитько, Динары Асановой и других авторов.
Экспозиция коснется как предшественниц и современниц Лиозновой, так и представительниц нового кинематографического поколения. Кураторами выставочного проекта выступят Нина Гомиашвили и Вячеслав Шмыров.
Экспозиция «Женщина за кадром» будет открыта с 13 марта по 27 июля.