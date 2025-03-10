В Еврейском музее откроется выставка о женщинах-режиссерах к 100-летию Татьяны Лиозновой

Тем не менее, в музее можно будет найти информацию и о других кинематографистках. Выставка расскажет о вкладе в историю кино Ольги Преображенской, Маргариты Барской, Надежды Кошеверовой, Киры Муратовой, Ларисы Шепитько, Динары Асановой и других авторов.