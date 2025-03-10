Маск объяснил сбои в работе X масштабной кибератакой

Илон Маск обратился к своим подписчикам в X спустя нескольких часов продолжающихся сбоев в работе соцсети.
«На X была совершена (все еще продолжается) масштабная кибератака. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. Здесь замешана либо большая, скоординированная группа, либо страна. Отслеживаем…» — написал миллиардер.
Впервые проблемы с доступом к соцсети были зафиксированы около 12:30 по московскому времени. По данным Downdetector, о сбоях сообщили более 21 тысячи человек из США, 10,8 тысячи из Великобритании.
Следующие сбои были замечены около 15:58, 16:58 и 18:13 по московскому времени. Самый заметный наплыв жалоб пришелся на 17:00 — большая их часть (40 265) поступала из США. Некоторые пользователи при попытке зайти на сервис увидели сообщения об ошибках от Cloudflare, сети доставки контента и поставщика услуг кибербезопасности, которые гласили: «Веб-сервер выдает неизвестную ошибку».
В последнее время Маск стал близким союзником президента Дональда Трампа. Предприниматель возглавил созданный Белым домом Департамент эффективности правительства (DOGE) и уволил тысячи американских госслужащих.
Владелец Tesla и SpaceX приобрел твиттер в октябре 2022 года в ходе сделки стоимостью 44 млрд долларов и уволил около 80% его сотрудников.