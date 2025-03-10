Маск объяснил сбои в работе X масштабной кибератакой

Следующие сбои были замечены около 15:58, 16:58 и 18:13 по московскому времени. Самый заметный наплыв жалоб пришелся на 17:00 — большая их часть (40 265) поступала из США. Некоторые пользователи при попытке зайти на сервис увидели сообщения об ошибках от Cloudflare, сети доставки контента и поставщика услуг кибербезопасности, которые гласили: «Веб-сервер выдает неизвестную ошибку».