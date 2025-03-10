Принц Люксембурга Фредерик умер в возрасте 22 лет из‑за редкого генетического заболевания

Принц Люксембурга Фредерик скончался в возрасте 22 лет вследствие редкого генетического заболевания. Об этом сообщил CNN.
Младший сын принца Роберта и принцессы Жюли в течение долгих лет жил с митохондриальным заболеванием, вызванным мутациями в гене POLG. Оно встречается у одного человека из 10 тысяч.
Болезнь поражает внутренние органы, в первую очередь мозг, нервную систему, мышцы и печень. У Фредерика недуг диагностировали в возрасте 14 лет, несмотря на то что он родился с ним.
Принц стремился помочь другим людям с тем же заболеванием. Он основал Фонд POLG для изучения болезни. По словам принца Роберта, последними словами Фредерика были: «Папа, ты гордишься мной?»
«В пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди», — поделился принц Роберт.
В последнее время Фредерик почти не мог разговаривать и двигаться. Его состояние ухудшилось после госпитализации с пневмонией несколько недель назад. Принц умер 1 марта.
Отец Фредерика, принц Роберт, приходится двоюродным братом главе Люксембурга, Великому герцогу Анри. Он занимает 15-е место в линии престолонаследия.