Принц Люксембурга Фредерик умер в возрасте 22 лет из‑за редкого генетического заболевания

«В пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди», — поделился принц Роберт.