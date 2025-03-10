Китаец узнал, что он приемный, спустя 34 года. Его настоящая сестра все это время жила в 500 метрах

36-летний Чжан Лэй, владелец рекламной компании из Наньяна, провинция Хэнань в центральном Китае, всегда считал, что он биологический сын своих приемных родителей. Правда выяснилась во время семейного конфликта, когда его жена была беременна. В порыве гнева его приемная мать заявила, что он не их биологический сын, и даже предложила идею разорвать семейные узы.