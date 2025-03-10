Китаец узнал, что он приемный, спустя 34 года. Его настоящая сестра все это время жила в 500 метрах

Китаец, случайно узнавший о том, что 34 года назад его усыновили, во время семейной ссоры, был вдвойне потрясен, обнаружив, что его биологическая сестра живет всего в 500 метрах от него. Об этом рассказало издание South China Morning Post.
36-летний Чжан Лэй, владелец рекламной компании из Наньяна, провинция Хэнань в центральном Китае, всегда считал, что он биологический сын своих приемных родителей. Правда выяснилась во время семейного конфликта, когда его жена была беременна. В порыве гнева его приемная мать заявила, что он не их биологический сын, и даже предложила идею разорвать семейные узы.
После этого откровения Чжан съехал из родительского дома, а позже начал искать свою настоящую семью. «Моя жена всегда говорила мне: «По крайней мере, ты должен узнать, откуда ты родом. Неважно, как к тебе относились биологические родители, ты должен знать, где твои корни», — сказал Чжан в интервью государственному телеканалу CCTV.
Параллельно в 100 км от Цзаояна, также расположенного в центральном Китае, женщина Сюн Ляньсянь уже более трех десятилетий неустанно искала своего пропавшего сына Лю Вэйвэя.
Сюн объяснила, что когда‑то они с мужем управляли магазином масел и часто были заняты на работе, поэтому их дочь Лю Янь отвечала за заботу о младших братьях и сестрах, включая младшего брата Лю Вэйвэя.
В 1991 году двухлетний Лю Вэйвэй пропал после того, как Лю Янь вышла за водой. Полицейские заявили о похищении. Семья начала долгие и мучительные поиски сына, но их усилия были тщетны. В 2015 году муж Сионг скончался, так и не найдя их сына.
В августе 2024 года жена Чжана обнаружила онлайн-платформу Xiao Zhenyu’s Search Studio и побудила его зарегистрировать свои данные. Поскольку ранее Чжан терпел неудачи в поисках ДНК, сотрудники студии применили другой метод, проанализировав его родословную.
Они успешно отследили более 200 наборов соответствующих данных и определили человека по имени Лю Тишунь как потенциального родственника. Через Лю Тишуня Чжан наконец связался с Сюном, подтвердив, что тот действительно Лю Вэйвэй. Последующий тест ДНК подтвердил их биологическое родство.
Воссоединившись с родной семьей, Чжан был ошеломлен, узнав, что его биологическая сестра Лю Янь все это время жила в Наньяне. Двух родственников разделяли всего 500 метров в течение 34 лет, и они ни разу не пересекались.