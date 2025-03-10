Сарик Андреасян извинился «за тон общения» и попросил ответных извинений от студентов киношколы

Режиссер Сарик Андреасян в своем телеграм-канале принес извинения «за свой тон общения» со студентами Московской международной киношколы на недавней встрече. Теперь он ждет извинений от учеников и директора заведения за «оскорбительный и издевательский тон» в его адрес.
Андреасян рассказал, как с ним сфотографировался студент с маской лошади на голове. «Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — считает он.
Режиссер «Защитников» отказался извиняться за свое мнение о кино и повторил, что ему не нравится творчество Андрея Тарковского. В пример он привел, как Тарковскому не нравились фильмы Сергея Бондарчука и тот «отзывался о них с издевкой в общественном поле».
«Я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм „Ватерлоо“, который так ненавидел Тарковский. А уж тем более режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — написал Андреасян.
Андреасян в очередной раз раскритиковал систему обучения в киношколах РФ, которая «безнадежно ведет студентов в пропасть». «Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа», — обратился он к преподавателям.
5 марта в сети появились кадры ссоры Андреасяна со студентами киношколы. Режиссер сказал, что «ненавидит авторское кино» и считает творчество Тарковского плохим. «Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — ответил он одной из учениц. После этого он призвал реформировать обучение.