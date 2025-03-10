Сарик Андреасян извинился «за тон общения» и попросил ответных извинений от студентов киношколы

Режиссер «Защитников» отказался извиняться за свое мнение о кино и повторил, что ему не нравится творчество Андрея Тарковского. В пример он привел, как Тарковскому не нравились фильмы Сергея Бондарчука и тот «отзывался о них с издевкой в общественном поле».