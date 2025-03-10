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«VK Видео» выпустило музыкальное шоу «Cult» с участием Смоки Мо и Брутто

Сегодня в 16:29
Фото: промоматериалы

Музыкальное шоу «Cult» вышло на платформе «VK Видео». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта, в котором поучаствовали такие артисты как Смоки Мо и Брутто.

В шоу легенды хип-хопа встретились за одним столом с рэперами-фрешменами, чтобы зачитать свои треки. В первом эпизоде проекта, помимо Смоки Мо и Брутто, появились Vito, VibeTGK, Icegergert, Крип-а-Крип и Sapa13.

Создатели «Cult» называют шоу «настоящей платформой для хип-хоп-культуры», где «рождаются неожиданные коллаборации, которые невозможно услышать за пределами проекта».

«Атмосфера была классной и располагала к творческому процессу. Я не готовился заранее — все пришло спонтанно. Я исполнял разные треки: что‑то из старого материала, что‑то из альбома, который выйдет. Проект круто и грамотно сделан. Классно, что можно услышать старые хиты в новом звучании», — поделился Смоки Мо.

В первом сезоне шоу запланированы четыре выпуска. В грядущих эпизодах можно будет увидеть Truwer, Niman, Captown, ST, Жака Энтони и других артистов. В ожидании новых релизов редакция «VK Музыки» предлагает послушать избранные треки участников в специально подготовленном плейлисте. Его обещают обновлять после каждого выпуска.

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