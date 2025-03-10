«VK Видео» выпустило музыкальное шоу «Cult» с участием Смоки Мо и Брутто

«Атмосфера была классной и располагала к творческому процессу. Я не готовился заранее — все пришло спонтанно. Я исполнял разные треки: что‑то из старого материала, что‑то из альбома, который выйдет. Проект круто и грамотно сделан. Классно, что можно услышать старые хиты в новом звучании», — поделился Смоки Мо.