При этом поисковик предупреждал, что для этого запроса «недоступен обзор ИИ». Описание было создано на основе резюме с сайта Amazon, сгенерированного ИИ. Там в разделе «Покупатели говорят» у «Майн кампфа» было следующее описание: «Клиенты считают книгу легкой для чтения и интересной. Они ценят проницательные и умные речи. Печать выглядит приятной и простой. Читатели описывают книгу как настоящее произведение искусства. Однако некоторые считают ее содержание скучным и мрачным. Мнения различаются относительно захватывающего содержания, исторической точности и соотношения цены и качества».