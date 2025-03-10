Телеканал «Пятница!» запустил марафон фильмов Тарковского после высказываний Сарика Андреасяна

Телеканал «Пятница!» добавил в сетку вещания фильмы Андрея Тарковского после резонансных высказываний режиссера Сарика Андреасяна об авторе «Соляриса». Картины будут показывать по ночам, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Согласно телепрограмме «Пятницы!», после полуночи в эфир выйдут «Иваново детство» (11 марта), «Андрей Рублев» (12 марта), «Солярис» (13 марта) и «Зеркало» (14 марта). Марафон Тарковского получил название «Интеллектуальный проект „Полночь“».
5 марта Андреасян пришел в Московскую международную киношколу и поругался со студентами. Создатель «Защитников» сказал, что «ненавидит авторское кино» и считает творчество Тарковского плохим. «Это деградирующий кинематограф, остался шестьдесят лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — ответил он одной из учениц.
Комментируя конфликт, постановщик не стал отказываться от слов и призвал реформировать обучение в киношколах: «Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее».
Сарик конфликтовал и с гендиректором «Пятницы!» Николаем Картозией. В декабре 2024 года они обменялись исками о защите чести, достоинства и деловой репутации из‑за рецензии Картозии с критикой экранизации «Евгения Онегина».