Телеканал «Пятница!» запустил марафон фильмов Тарковского после высказываний Сарика Андреасяна

Комментируя конфликт, постановщик не стал отказываться от слов и призвал реформировать обучение в киношколах: «Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее».