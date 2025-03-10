В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад

Вскоре некоторые из них нашли в Австрии. В конце концов «Мадонна с младенцем» оказалась у Барбары де Дожа. Женщина считает, что картина принадлежит ей, отчасти потому, что ее покойный бывший муж, барон де Дожа, добросовестно купил ее в 1973 году.