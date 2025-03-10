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В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад

Сегодня в 16:31
Фото: Art Recovery International

Женщина из Норфолка отказалась возвращать картину XVI века «Мадонна с младенцем», украденную из итальянского музея более полувека назад, пишет The Guardian.

Работа была написана Антонио Соларио, итальянцем, представленным в Национальной галерее в Лондоне. В 1872 году полотно купил Городской музей Беллуно. Там оно находилось до 1973 года, а затем было украдено вместе с другими произведениями.

Вскоре некоторые из них нашли в Австрии. В конце концов «Мадонна с младенцем» оказалась у Барбары де Дожа. Женщина считает, что картина принадлежит ей, отчасти потому, что ее покойный бывший муж, барон де Дожа, добросовестно купил ее в 1973 году.

До развода они хранили ее в своем норфолкском доме XVI века, поместье Ист-Баршам в Фейкенеме, которое Генрих VIII, как говорят, называл своим «маленьким загородным дворцом».

В 2017 году де Дожа попытался продать картину через региональный аукционный дом, но ее заметил человек, связанный с Музеем Беллуно, который подтвердил, что она находится в списках разыскиваемых Интерполом и итальянскими карабинерами.

Из‑за задержек, вызванных пандемией, итальянские власти не смогли предоставить соответствующие документы, запрошенные британской полицией, и поэтому картина была просто передана обратно де Дожа в 2020 году.

Кристофер Маринелло, специалист по искусству, неоднократно пытался убедить женщину вернуть картину законному владельцу. Но она сослалась на Закон об исковой давности 1980 года, согласно которому человек, купивший краденое, может быть признан законным владельцем, если покупка была «не связана с кражей», по прошествии более шести лет.

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