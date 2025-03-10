В Дубай и другие города с кухней от шеф-поваров: «Аэрофлот» запустил гастрономические рейсы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вместе с «VK Видео», Alfa Only и Bellini Group запустила проект «Полет со вкусом». Он позволит клиентам авиалиний отправиться в тематические рейсы, блюда для которых приготовят знаменитые шеф-повара.
Первый полет проекта состоится 10 апреля по маршруту SU526 Москва — Дубай. Его пассажиры смогут попробовать угощения от шефа московского ресторана White Rabbit Владимира Мухина, обладателя звезды Michelin.
В дальнейшем гастрономический проект сможет перенести клиентов «Аэрофлота» и в другие локации. Всего запланировано шесть перелетов. Их реализуют раз в месяц в период с апреля по сентябрь. Забронировать места можно на сайте перевозчика.
«Каждый рейс будет выполнен в разные города по внутренней и международной маршрутной сети „Аэрофлота“ и станет уникальным гастрономическим путешествием», — пообещали в компании.
Для тематических рейсов приготовят специальные блюда. Профессиональную оценку им дадут шеф-повара, которые вместе с популярными блогерами присоединятся к гастрономическим полетам в рамках реалити-шоу.
Оно будет называться, как и весь проект, «Полет со вкусом». Во время путешествий герои тревел-шоу посетят рестораны в тех городах, куда они прилетят и поделятся своими впечатлениями о местной кухне.
Составить им компанию и тоже появиться в реалити смогут и рядовые путешественники. Выпуски шоу можно будет найти в системе мультимедийных развлечений на борту самолетов «Аэрофлота», а также на платформе «VK Видео».
В какие места отправятся участники «Полета со вкусом», можно будет узнать из соцсетей «Аэрофлота» позднее.