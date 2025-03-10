«Я думала о немыслимом»: Карла София Гаскон рассказала, что с трудом пережила сезон наград

«Меня терзали более мрачные мысли, чем те, с которыми я сталкивалась в некоторых из прошлых, не менее личных испытаниях. И я спрашивала себя: если я, со всей моей силой и готовностью справиться с яростью, нахожусь на краю, то что стало бы с тем, у кого меньше эмоциональных ресурсов, чтобы противостоять этому натиску? Каким‑то образом я выжила. Другие бы не пережили эту жестокую зиму, которая для меня сейчас заканчивается», — продолжила она.