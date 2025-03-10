«Я думала о немыслимом»: Карла София Гаскон рассказала, что с трудом пережила сезон наград

Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон, недавно оказавшаяся в центре скандала из‑за оскорбительных твиттов, заявила, что «задумывалась о немыслимом» из‑за потока критики в свой адрес.
Испанская актриса сообщила, что сезон наград стал «самым уязвимым» периодом в ее жизни. По ее словам, несмотря на неоднократные извинения, актерский состав и съемочная группа «Эмилии Перес» отнеслись к ней с холодом, а Netflix исключил ее из рекламных кампаний и лишил средств, позволяющих посетить церемонию. Контракт с ее испанским издательством был расторгнут, а высокопоставленные политики в ее родной стране говорили о своем разочаровании в ней.
«В мой адрес сыпались абсурдные и даже бредовые обвинения, которые глубоко меня ранили. Ситуация обострилась до такой степени и так быстро, что я даже не могла дышать. Среди этого неожиданного, разрушительного шторма были моменты, когда боль была настолько непреодолимой, что я думала о немыслимом», — заявила Гаскон.
«Меня терзали более мрачные мысли, чем те, с которыми я сталкивалась в некоторых из прошлых, не менее личных испытаниях. И я спрашивала себя: если я, со всей моей силой и готовностью справиться с яростью, нахожусь на краю, то что стало бы с тем, у кого меньше эмоциональных ресурсов, чтобы противостоять этому натиску? Каким‑то образом я выжила. Другие бы не пережили эту жестокую зиму, которая для меня сейчас заканчивается», — продолжила она.
В своем заявлении Гаскон отметила, что многое поняла из случившегося, в том числе и то, что «ненависть, как и огонь, нельзя затушить еще большей ненавистью».
«Оскорбления нельзя стереть еще большим количеством оскорблений, а ошибки нельзя исправить другими ошибками, особенно когда кругом царит ложь и фальшь, а в ответ мне посылают лишь чистую ярость, откровенные издевательства, досаду, презрение и даже угрозы смерти», — написала актриса.
В заключение она сказала, что продолжит бороться за угнетенные меньшинства, будучи «трансженщиной, запертой в самом худшем из возможных мест: в теле преступника, погруженного в крайний патриархат».
За две недели до церемонии вручения «Оскара» Netflix и режиссер Эмилии Перес Жак Одиар, похоже, пересмотрели свою прежнюю стратегию. Студия предложила оплатить расходы Гаскон на посещение церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, а Одиар, который ранее говорил, что не разговаривал со своей звездой и «не хочет», ласково поприветствовал отсутствующую Гаскон в речи на церемонии вручения премии Bafta.
Некоторые предположили, что причиной такого поворота могли стать опасения по поводу психического здоровья Гаскон. Ряд агентов выразили беспокойство по поводу должного уровня проверки студией историю соцсетей своей клиентки. Они также усомнились, что агенты актрисы выполнили свой долг по отношению к новичку, получившему мировую известность.
Эмилия Перес получила рекордные 13 номинаций на «Оскар», в итоге выиграв в двух из них. Зои Сальданья получила награду как лучшая актриса второго плана, а трек El Mal победил как лучшая песня.
На церемонии ведущий Конан О’Брайен в шутку упомянул об скандале, сказав: «В „Аноре“ используют слово на букву „F“ 479 раз. Это больше, чем рекорд, установленный агентом Карлы Софии Гаскон». После события Гаскон сказала, что ей «понравилась церемония», которую она «нашла очень приятной».