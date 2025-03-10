В России пройдет инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

Гости фестиваля смогут послушать лекции, посетить семинары и вебинары, пройти мастер-классы для взрослых и детей, попасть на инклюзивные концерты и адаптированные экскурсии. На встречу к ним придут специалисты психолого-педагогического направления (психологи, логопеды, дефектологи), врачи (психиатры, неврологи, реабилитологи, педиатры), социальные работники, а также представители госструктур и бизнеса.