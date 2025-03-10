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В России пройдет инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

Сегодня в 14:56
Фото: David McGowan/Unsplash

С 30 марта по 2 апреля пройдет Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди», приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Организаторы феста поделились с «Афишей Daily» программой мероприятий.

«Люди как люди» пройдут на 500 площадках в 72 регионах, в том числе онлайн. В Москве проведут основные мероприятия — в Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Российской государственной детской библиотеке и Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.

Гости фестиваля смогут послушать лекции, посетить семинары и вебинары, пройти мастер-классы для взрослых и детей, попасть на инклюзивные концерты и адаптированные экскурсии. На встречу к ним придут специалисты психолого-педагогического направления (психологи, логопеды, дефектологи), врачи (психиатры, неврологи, реабилитологи, педиатры), социальные работники, а также представители госструктур и бизнеса.

Программа «Люди как люди»:

  • 30 марта. Семейный день: мастер-классы, детский концерт, лекции и консультации для родителей в Российской государственной детской библиотеке. Посетить может любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию.
  • 31 марта, 1 апреля. Научно-практическая конференция «Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС»: она пройдет в РНИМУ им. Пирогова.
  • 2 апреля. Большой семейный день, а также конкурс родительских инициатив «Личное дело» им. Ольги Власовой в «Царицыно».
  • 3 апреля. Всероссийский онлайн-марафон: можно будет послушать лекции, посетить мастер-классы и принять участие в дискуссии.
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