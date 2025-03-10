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Дебютный фильм Кендрика Ламара выйдет 11 июля

Сегодня в 14:00
Фото: PA Wire — PA Images/Getty Images

Дебютный фильм Кендрика Ламара, над которым он работает с создателями «Южного парка», выйдет 11 июля. Об этом сообщает Hypebeast со ссылкой на заявление Paramount+.

Ожидается, что фильм получит название «Whitney Springs». Официальный синопсис гласит: «Чернокожий мужчина, который проходит стажировку на должности реконструктора в историческом музее, узнает, что предки его белой девушки когда‑то „владели“ его семьей».

На постере комедии перечислены звезды, участвующие в проекте, ― Хлоя Ист и Селеста Октавия.

По данным Variety, сценарий к фильму написал Вернон Чатман, который работал над «Южным парком» в качестве сценариста, продюсера и актера озвучивания (он озвучивал Полотенчика).

«Этот сценарий — один из самых смешных и оригинальных, которые мы когда‑либо читали, и он наверняка произведет фурор», — отмечал гендиректор Paramount Брайан Роббинс.

Продюсированием проекта Ламар занимается с руководителем лейбла Top Dawg Entertainment Дейвом Фри, а также создателями «Южного парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном.

Ранее премьера фильма была запланирована на 4 июля 2025 года.

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