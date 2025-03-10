Дебютный фильм Кендрика Ламара выйдет 11 июля

Дебютный фильм Кендрика Ламара, над которым он работает с создателями «Южного парка», выйдет 11 июля. Об этом сообщает Hypebeast со ссылкой на заявление Paramount+.
Ожидается, что фильм получит название «Whitney Springs». Официальный синопсис гласит: «Чернокожий мужчина, который проходит стажировку на должности реконструктора в историческом музее, узнает, что предки его белой девушки когда‑то „владели“ его семьей».
На постере комедии перечислены звезды, участвующие в проекте, ― Хлоя Ист и Селеста Октавия.
По данным Variety, сценарий к фильму написал Вернон Чатман, который работал над «Южным парком» в качестве сценариста, продюсера и актера озвучивания (он озвучивал Полотенчика).
«Этот сценарий — один из самых смешных и оригинальных, которые мы когда‑либо читали, и он наверняка произведет фурор», — отмечал гендиректор Paramount Брайан Роббинс.
Продюсированием проекта Ламар занимается с руководителем лейбла Top Dawg Entertainment Дейвом Фри, а также создателями «Южного парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном.
Ранее премьера фильма была запланирована на 4 июля 2025 года.