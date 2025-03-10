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Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в новом трейлере финального сезона «Ты»

Сегодня в 14:23
Фото: Netflix

Netflix выпустил новый трейлер заключительного сезона психологического триллера «Ты». Его премьера состоится 24 апреля.

Официальный синопсис гласит: «В эпическом пятом и заключительном сезоне Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить долго и счастливо… пока его идеальной жизни не угрожают призраки его прошлого и его собственные темные желания».

В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.

Пенн Бэджли вернулся к роли обаятельного, но одержимого Джо Голдберга. Компанию ему составили Шарлотта Ричи, Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэтьюз.

Сериал дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023 года.

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