Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в новом трейлере финального сезона «Ты»

Netflix выпустил новый трейлер заключительного сезона психологического триллера «Ты». Его премьера состоится 24 апреля.
Официальный синопсис гласит: «В эпическом пятом и заключительном сезоне Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить долго и счастливо… пока его идеальной жизни не угрожают призраки его прошлого и его собственные темные желания».
В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.
Пенн Бэджли вернулся к роли обаятельного, но одержимого Джо Голдберга. Компанию ему составили Шарлотта Ричи, Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэтьюз.
Сериал дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023 года.