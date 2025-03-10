Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в новом трейлере финального сезона «Ты»

Сериал дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023 года.