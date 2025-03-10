Анапа подала в суд из‑за разлива мазута и потребовала 211 млн рублей

От разлива мазута с затонувших танкеров пострадала значительная часть пляжей на Черноморском побережье России. 21 декабря, через шесть дней после крушения судов, мазутом было загрязнено 54 километра пляжей в Краснодарском крае, из которых 44 километра в Анапе, еще 10 километров в Темрюкском районе.