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Анапа подала в суд из‑за разлива мазута и потребовала 211 млн рублей

Сегодня в 12:57
Фото: @ekaterina__sadrieva

Власти Анапы подали в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», из‑за крушения которых в Черном море произошел разлив мазута. Мэрия требует взыскать с них 211 млн рублей, сообщается в ее телеграм-канале.

Именно столько денег было потрачено на ликвидацию аварии, утверждает мэрия Анапы. Сумма будет со временем увеличиваться, отметили там. Ответчиками в иске указаны фирмы «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг».

Крушение «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» произошло 15 декабря. В море оказалось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов, следует из данных Минприроды РФ.

От разлива мазута с затонувших танкеров пострадала значительная часть пляжей на Черноморском побережье России. 21 декабря, через шесть дней после крушения судов, мазутом было загрязнено 54 километра пляжей в Краснодарском крае, из которых 44 километра в Анапе, еще 10 километров в Темрюкском районе.

В канун Нового года 90% бронирований в Анапе отменились. Пострадавшие от мазута пляжи обещают восстановить к 2026 году. Более 7300 птиц пострадали от аварии в море.

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