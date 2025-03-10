В Великобритании серийный убийца объявил голодовку в тюрьме, потому что у него отобрали PlayStation

«Он отказывается от еды с прошлой пятницы, и мы очень за него беспокоимся. В тот день он позвонил мне из тюрьмы, и в голосе слышались злость и тревога. Он сказал: „Я объявляю голодовку, так что не удивляйся, если это будет последний раз, когда я тебе звоню“, ― заявил Под Модсли. ― Раньше у него был доступ к телефону в камере, но теперь он перестал нам звонить, так что мы думаем, что у него и телефон отобрали. Бобу сейчас 71 год, и мы не знаем, как долго он сможет продержаться без еды».