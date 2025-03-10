В Великобритании серийный убийца объявил голодовку в тюрьме, потому что у него отобрали PlayStation

Серийный убийца Роберт Модсли, прозванный Ганнибалом-каннибалом, объявил голодовку после того, как у него из камеры убрали «предметы роскоши». Об этом брат заключенного Пол Модсли рассказал Mirror.
Из одиночной камеры, в которой Модсли находится более 40 лет, тюремные охранники изъяли PlayStation, телевизор, книги по истории и музыкальную систему.
«Он отказывается от еды с прошлой пятницы, и мы очень за него беспокоимся. В тот день он позвонил мне из тюрьмы, и в голосе слышались злость и тревога. Он сказал: „Я объявляю голодовку, так что не удивляйся, если это будет последний раз, когда я тебе звоню“, ― заявил Под Модсли. ― Раньше у него был доступ к телефону в камере, но теперь он перестал нам звонить, так что мы думаем, что у него и телефон отобрали. Бобу сейчас 71 год, и мы не знаем, как долго он сможет продержаться без еды».
Предположительно, Ганнибал-каннибал объявил голодовку после «оперативных учений», которые провели в тюрьме Уэйкфилд 26 февраля. Они сопровождались дополнительными мерами изоляции заключенных и обысками камер на фоне слухов о том, что в учреждение тайно пронесли огнестрельное оружие.
Пол Модсли пояснил, что после учений тюрьма вернулась к обычному распорядку, а отделение, где сидит Роберт, — нет. Серийный убийца пожаловался надзирателям, а те обвинили его в грубости.
Роберт Модсли был впервые осужден в 1974 году, когда ему был 21 год. Тогда он задушил строителя Джона Фаррелла, который «снял» Модсли, чтобы заняться сексом. Убийство произошло после того, как Фаррелл показал Модсли фотографию девочки, над которой он надругался.
Сперва убийцу направили в больницу для душевнобольных преступников Бродмур, признав неспособным предстать перед судом. Там он вместе с еще одним пациентом запытали до смерти преступника, задержанного за издевательства над детьми.
После этого Модсли отправили в тюрьму Уэйкфилд, известную как «Особняк монстров» из‑за большого числа насильников и маньяков. В ней в 1978 году он убил еще двух мужчин-заключенных. После этого Ганнибала-каннибала поместили в одиночную камеру размером 4,5×5,4 метра со стеклянной стеной, где он проводит по 23 часа в сутки. На один час его выводят погулять под присмотром шестерых офицеров.