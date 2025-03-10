«Мой любимый сезон — и я чувствую, что могу сказать это объективно — это первый. Так получилось, что я снимался в нем. Я понимал, что это невероятное телевидение и отличный сериал. Я смотрел его еженедельно, как и все остальные, в воскресенье вечером, и это было для меня событием. Я сидел и наслаждался», — поделился Макконахи.