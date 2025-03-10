В новом интервью для Variety звезда «Интерстеллара» и «Далласского клуба покупателей» Мэттью Макконахи обсудил свой шестилетний перерыв в актерской карьере, после которого он вернулся в новом серьезном амплуа.
В частности, он поделился мыслями об одном из первых проектов, где актер, ранее известный по ромкомам вроде «Любви и прочим неприятностям», предстал в мрачном образе — первом сезоне «Настоящего детектива» 2014 года.
Макконахи сообщил, что смотрел последнюю часть сериала с Джоди Фостер и Кали Рейс, вышедшую в 2024 году и вызвавшую волну критики со стороны поклонников шоу. «Я смотрел его. Да, я многое в нем оценил», — сказал исполнитель роли Раста Коула в оригинальном сезоне сериала. Однако именно он, по словам актера, все еще остается его любимой частью антологии.
«Мой любимый сезон — и я чувствую, что могу сказать это объективно — это первый. Так получилось, что я снимался в нем. Я понимал, что это невероятное телевидение и отличный сериал. Я смотрел его еженедельно, как и все остальные, в воскресенье вечером, и это было для меня событием. Я сидел и наслаждался», — поделился Макконахи.
«Мне нравились „разговоры у кулера“ в понедельник утром. Хоть я и работал над ним, я как будто забывал, что будет дальше. Это было одно из величайших событий на телевидении», — добавил он.