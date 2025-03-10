Умер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в «Докторе Кто» и «Гарри Поттере»

Агент Фишера-Беккера Ким Барри отдала дань уважения звезде: «Сегодня я потеряла не только клиента Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым мы были знакомы 15 лет. Я никогда не забуду телефонный звонок, который я сделала ему, когда ему предложили роль Дориума Молдовара в „Докторе Кто“.