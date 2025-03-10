Умер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в «Докторе Кто» и «Гарри Поттере»

В возрасте 63 лет скончался актер Саймон Фишер-Беккер. Об этом сообщает NME.
Причина смерти не уточняется. Фишер-Беккер сыграл роль улыбчивого Толстого монаха — привидения Пуффендуя в фильме «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года.
Он также получил известность по роли в «Докторе Кто». В сериале он сыграл Дориума Малдовара — торговца на черном рынке из расы креспаллионов, знакомого с Одиннадцатым Доктором.
Агент Фишера-Беккера Ким Барри отдала дань уважения звезде: «Сегодня я потеряла не только клиента Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым мы были знакомы 15 лет. Я никогда не забуду телефонный звонок, который я сделала ему, когда ему предложили роль Дориума Молдовара в „Докторе Кто“.
Саймон также был писателем, рассказчиком и прекрасным оратором. Он оказал мне огромную помощь, был добр, любезен и интересовался всеми».