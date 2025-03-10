Россияне стали использовать самозапрет на займы для незаконного обогащения

В «Займере» рассказали, что эти клиенты сначала оформляют самозапрет на «Госуслугах», а затем просят кредиты. Они надеются получить деньги в промежуток между подачей заявки на самозапрет и фактическим началом его действия. Если им это удается, они отказывают возвращать деньги, ссылаясь на самозапрет, пояснили там. Обычно этим занимаются молодые мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.