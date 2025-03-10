Россияне стали использовать самозапрет на займы для незаконного обогащения

Некоторые россияне попытались использовать новую функцию на «Госуслугах» для незаконного обогащения. Они устанавливают самозапрет на кредиты и сразу после этого обращаются в банки за займом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на финансовые организации.
Гендиректор микрофинансовой организации «Займер» Роман Макаров сообщил о 200 случаях обращений граждан с включенным самозапретом ежедневно. Группа компаний Eqvanta также зафиксировала каждодневный рост таких обращений. Однако релевантной статистики пока нет — функция появилась совсем недавно, рассказал директор «Саммита» Алексей Имховик. В эту компанию приходят 1–2% заявителей, которые получают отказы из‑за самозапрета.
В «Займере» рассказали, что эти клиенты сначала оформляют самозапрет на «Госуслугах», а затем просят кредиты. Они надеются получить деньги в промежуток между подачей заявки на самозапрет и фактическим началом его действия. Если им это удается, они отказывают возвращать деньги, ссылаясь на самозапрет, пояснили там. Обычно этим занимаются молодые мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.
1 марта на «Госуслугах» появился самозапрет на потребительские кредиты и займы. Можно запретить выдачу кредитов полностью или частично (например, только дистанционно). Функция призвана защитить граждан от мошенников, которые берут кредиты на чужие имена.