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«Я сделала бы все что угодно»: Николь Кидман хочет сняться в «Белом лотосе»

Сегодня в 11:57
Фото: Fifth Season

Николь Кидман рассказала, что хотела бы сняться в «Белом лотосе» Майка Уайта.

«Я большая поклонница Майка Уайта, так что я сделаю все, что он напишет, потому что считаю его просто феноменальным. Мне нравится „Белый лотос“. Так что вот так», — отметила она.

«Белый лотос» рассказывает о приключениях и злоключениях богатых гостей, которые доводят персонал пятизвездочного курорта до предела.

В третьем сезоне действие сериала развивается на одном из курортов «Белого лотоса» в Таиланде. Ранее Уолтон Гоггинс рассказал, как ему пришлось поехать в больницу после укуса змеи на съемках третьего сезона «Белого лотоса».

По иронии в сцене его персонаж освобождает ядовитых змей из клеток, в результате чего его девушка Челси (Эйми Лу Вуд) получает укус и попадает в больницу.

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