Две трети россиян рассказали о буллинге на рабочем месте

Более 75% опрошенных сотрудников российских компаний рассказали, что сталкивались с буллингом на рабочем месте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос Академии социальных технологий и проекта «Компании для всех возрастов».
Как отмечают авторы исследования, в последние годы травли в российских компаниях стало больше — или же HR-специалисты научились лучше ее распознавать. В 2022 году о случаях буллинга на работе сообщили 63% респондентов.
Эксперты отметили, что сейчас он носит преимущественно «вертикальный» характер — 82% респондентов притесняют их руководители. В 2022-м начальников называли своими обидчиками 68% участников опроса.
Такое же количество работников отметило, что травля проявлялась в «косых взглядах и мимике», 61% пожаловался на насмешки, оскорбления и «неприятные слова» со стороны начальства. Чуть больше половины опрошенных (53%) восприняли как буллинг отказ руководства взаимодействовать с ними, 50% респондентов пожаловались на травлю в форме молчания, а 48% — игнорирования.
По мнению экспертов — собеседников издания, рост числа конфликтов связан с массовым выходом на работу зумеров. Директор по персоналу компании «Медико-технологический парк» Татьяна Григоренко считает, что в отличие от старшего поколения молодежь более активно требует уважения к себе на рабочем месте и готова открыто обсуждать проблемы в отношениях с руководителями.