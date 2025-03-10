Две трети россиян рассказали о буллинге на рабочем месте

Такое же количество работников отметило, что травля проявлялась в «косых взглядах и мимике», 61% пожаловался на насмешки, оскорбления и «неприятные слова» со стороны начальства. Чуть больше половины опрошенных (53%) восприняли как буллинг отказ руководства взаимодействовать с ними, 50% респондентов пожаловались на травлю в форме молчания, а 48% — игнорирования.