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Мясо, созданное в лаборатории, может поступить в продажу в Великобритании в течение двух лет

Сегодня в 10:48
Фото: Louis Reed/Unsplash

Мясо, молоко и сахар, выращенные в лабораториях, могут впервые поступить в продажу в Великобритании в течение двух лет, пишет Би-би-си.

Агентство по пищевым стандартам (FSA) изучает возможности ускорения процесса утверждения продуктов, выращенных в лабораторных условиях. Такие продукты выращиваются из клеток на небольших химических фабриках.

В 2020 году Сингапур стал первой страной, разрешившей продажу мяса, выращенного из клеток, для потребления человеком. За ним три года спустя последовали Соединенные Штаты, а в прошлом году — Израиль. Италия, а также американские штаты Алабама и Флорида ввели запреты на продажу таких продуктов.

FSA собирается разработать новые правила, сотрудничая с экспертами из высокотехнологичных пищевых компаний и академическими исследователями. Агентство заявило, что начало двухлетний процесс по оценке безопасности продуктов, выращенных в лабораторных условиях.

Критики отмечают, что участие фирм в разработке новых правил представляет собой конфликт интересов. Ранее британские компании пожаловались, что проигрывают зарубежным конкурентам из‑за более долгого процесса получения соответствующих разрешений.

Профессор Робин Мей, главный научный сотрудник FSA заявил, что безопасность потребителей не будет нарушена. «Мы очень тесно сотрудничаем с заинтересованными компаниями и научными группами, чтобы вместе разработать такую структуру регулирования, которая была бы выгодна для них, но при этом обеспечивала бы максимально возможный уровень безопасности этих продуктов», — отметил он.

Выращенные в лаборатории продукты питания представляют собой растительные или животные ткани, выращенные из крошечных клеток. Иногда для изменения свойств продуктов создатели прибегают к генному модифицированию. Считается, что такие продукты более экологичны и потенциально более полезны для здоровья.

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