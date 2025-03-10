Мясо, созданное в лаборатории, может поступить в продажу в Великобритании в течение двух лет

В 2020 году Сингапур стал первой страной, разрешившей продажу мяса, выращенного из клеток, для потребления человеком. За ним три года спустя последовали Соединенные Штаты, а в прошлом году — Израиль. Италия, а также американские штаты Алабама и Флорида ввели запреты на продажу таких продуктов.