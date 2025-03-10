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Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Сегодня в 10:25
Фото: Артемий Лебедев/VK

Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Что послужило поводом для заведения уголовного дела, не уточняется.

В материалах сказано, что протокол поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули отделу МВД по району Измайлово для устранения недостатков ― в материалах не было информации о том, что протокол был вручен Лебедеву, как того требует законодательство.

Во второй раз суд не усмотрел недостатков и выписал дизайнеру штраф. Его сумма не уточняется, но часть 2 статьи 5.26 КоАП (по которой Лебедева признали виновным) предполагает штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для физлиц и от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц.

В 2021 году Следственный комитет проверил слова Лебедева о бесполезном «созерцании мощей» на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Тогда дизайнер выложил в своем телеграм-канале пост, в котором счел тупостью созерцание мощей святых и «трупиков» Ленина, Ким Ир Сена и Мао. Святые, по его словам, при жизни были «обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

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