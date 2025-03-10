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Сашу Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля

Сегодня в 10:39
Фото: @alexandramitroshina

Чертановский суд Москвы отправил блогера Сашу Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Блогершу обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в результате уклонения от уплаты налогов.

Утверждается, что она получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть средств «путем покупки объекта недвижимости в городе Москве».

Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что блогерша погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн.

Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерки от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.

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