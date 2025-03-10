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Пирс Броснан: «Следующий Джеймс Бонд не может быть американцем»

Сегодня в 10:17
Фото: United Artists

Бывший Джеймс Бонд Пирс Броснан подчеркнул, что следующий 007 должен остаться британцем даже после сделки продюсеров франшизы с Amazon. В беседе с The Telegraph Броснан отметил, что исполнение роли 007 британцем — это «само собой разумеющееся».

Роль агента 007никогда не играл американский актер. Двумя небританцами, сыгравшими Бонда, были сам ирландец Броснан и австралиец Джордж Лазенби.

Актер также прокомментировал контроль Amazon MGM над серией, сказав, что «испытывает некоторое сожаление». В результате недавней сделки Amazon MGM получил полный творческий контроль над франшизой, но давние продюсеры Бонда Майкл Г.Уилсон и Барбара Брокколи остались совладельцами.

Хотя некоторые осудили сделку, Броснан сказал, что это было «правильное решение для Барбары и Майкла». «Им потребовалось огромное мужество, чтобы отпустить ситуацию. Они по-прежнему будут иметь право голоса. Я надеюсь, что Amazon отнесется к этой работе и персонажу с достоинством, воображением и уважением», — сказал он.

Броснан впервые появился в роли Бонда в фильме 1995 года «Золотой глаз» и сыграл эту роль еще в трех картинах, закончив фильмом 2002 года «Умри, но не сейчас». «Я очень горжусь тем, что стал частью истории и наследия Бонда и фильмов, в которых я снимался, вместе с Барбарой и Майклом», — поделился Броснан.

«Мы вернули Бонда к жизни. Он простоял без дела шесть лет, а „Золотой глаз“ имел такой успех, что герой продолжался и развивался. Знаете, все меняется, все рушится, и я желаю им всего хорошего», — добавил он.

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