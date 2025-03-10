Пирс Броснан: «Следующий Джеймс Бонд не может быть американцем»

Хотя некоторые осудили сделку, Броснан сказал, что это было «правильное решение для Барбары и Майкла». «Им потребовалось огромное мужество, чтобы отпустить ситуацию. Они по-прежнему будут иметь право голоса. Я надеюсь, что Amazon отнесется к этой работе и персонажу с достоинством, воображением и уважением», — сказал он.