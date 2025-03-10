Джордж Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»

В центре сюжета ― скитающийся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен. В сериале Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V после того, как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.