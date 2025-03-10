Джордж Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»

HBO уже ведет работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» ― спин-оффом «Игры престолов». Об этом в интервью Collider сообщил автор литературного первоисточника Джордж Р.Р. Мартин.
Писатель отметил, что главные герои нового сериала ― рыцарь Дунк и его оруженосец Эгг ― не похожи на типичных фэнтези-персонажей. В «Рыцаре Семи Королевств», по словам Мартина, будет больше юмора, а вот масштабных эпических сражений и драконов в небе не ожидается.
Писатель уже посмотрел первый сезон шоу и назвал его великолепным.
Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» выйдет в конце 2025 года и будет состоять из шести эпизодов. Сериал основан на серии «Повестей о Дунке и Эгге», действие которых происходит за 89 лет до событий основных романов цикла «Песнь Льда и Пламени».
В центре сюжета ― скитающийся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен. В сериале Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V после того, как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.