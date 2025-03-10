Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» будет самым длинным во франшизе

Сегодня / 06:11
Хидэо Кодзима показал трейлер Death Stranding 2 и назвал дату релиза
Сегодня / 10:07
Приставы прекратили взыскивать долги с Мавроди из‑за отсутствия наследников
Сегодня / 09:35
Джордж Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»
Сегодня / 08:05
Опрос: большинство россиян сталкиваются с проблемами в семейной жизни
Сегодня / 07:33
Стивен Найт хочет, чтобы фанаты посмотрели фильм «Острые козырьки» в кинотеатрах
Сегодня / 06:43
В России пиво подорожает на 10–15%
Вчера / 16:58
«Микки 17» с Робертом Паттинсоном собрал 50 млн долларов по миру
Вчера / 16:24
Пара петербуржцев украла цветы с мемориала «Мать-Родина» и решила продать на 8 Марта
Вчера / 16:07
Криштиану Роналду высмеял своего фаната-«двойника»: «Ты очень уродлив!»
Вчера / 15:46
«Тихое место-3» находится в разработке, Джон Красински вернется в режиссерское кресло
Вчера / 13:59
Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере
Вчера / 13:10
Джон Гудман получил травму бедра во время съемок нового фильма Алехандро Иньярриту с Томом Крузом
Вчера / 12:11
Massive Attack отправили в космос кавер на «Все идет по плану» «Гражданской обороны»
Вчера / 11:50
На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма
Вчера / 11:41
Режиссер «Форсажей» Джастин Лин поставит экранизацию комикса «BRZRKR» Киану Ривза
Вчера / 10:57
Ханс Циммер сказал, что его не интересует музыка для Marvel и «Звездных войн»
Вчера / 10:19
Леди Гага: «Обещаю не сниматься в „Джокере-3“»
Вчера / 09:59
Ютубер установил рекорд по стоянию на месте без движения
Вчера / 08:27
Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Его сняли оттуда через 16 часов
Вчера / 06:50
The Verge: MrBeast тратит 90% выручки от видео на создание новых
8 марта / 17:40
Смотрим трейлер второго сезона «The Last of Us»
8 марта / 16:58
Дептранс Москвы: в такси работают около 5000 женщин
8 марта / 14:50
Зрители Brit Awards написали 825 жалоб на выступление Сабрины Карпентер и платье Charli XCX
8 марта / 13:58
Милли Бобби Браун в шутку изменила свое второе имя на Бонни
8 марта / 13:38
Саша Митрошина признала вину по уголовному делу об отмывании денег
8 марта / 13:16
В Петербурге закроют на ремонт часть Невского проспекта
8 марта / 11:43
Таможня в Германии конфисковала тысячи плиток дубайского шоколада
8 марта / 11:20
Absolute cinema: Marvel выпустила тизер «Громовержцев» в стиле фильма А24

Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» будет самым длинным во франшизе

Сегодня в 08:54
Фото: TSG Entertainment

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что третья часть «Аватара» будет самой длинной по продолжительности во всей франшизе.

Его предыдущий фильм «Аватар: Путь воды» 2022 года длился 3 часа 12 минут. «Аватар: Огонь и пепел» выйдет 19 декабря.

По словам режиссера, в первом акте «Пути воды» действие ленты развивалось слишком быстро, из‑за чего не всем персонажам удалось уделить достаточно внимания. Таким образом, Кэмерон хочет исправить этот недочет в грядущей картине.

Первые два «Аватара» собрали в мировом прокате более 5,2 млрд долларов. Оригинальный фильм получил три «Оскара».

В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Художник-постановщик Дилан Коул отметил, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами