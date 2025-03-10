Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» будет самым длинным во франшизе

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что третья часть «Аватара» будет самой длинной по продолжительности во всей франшизе.
Его предыдущий фильм «Аватар: Путь воды» 2022 года длился 3 часа 12 минут. «Аватар: Огонь и пепел» выйдет 19 декабря.
По словам режиссера, в первом акте «Пути воды» действие ленты развивалось слишком быстро, из‑за чего не всем персонажам удалось уделить достаточно внимания. Таким образом, Кэмерон хочет исправить этот недочет в грядущей картине.
Первые два «Аватара» собрали в мировом прокате более 5,2 млрд долларов. Оригинальный фильм получил три «Оскара».
В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Художник-постановщик Дилан Коул отметил, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.