Опрос: большинство россиян сталкиваются с проблемами в семейной жизни

Несмотря на наличие проблем почти в каждом браке, 86% россиян, состоящих в долгосрочных отношениях, никогда не посещали семейного психолога. Обращались к специалисту для решения проблем в семье 9% респондентов, и лишь 3% делают это регулярно. Чаще такой опыт есть у людей в возрасте 30–44 лет, имеющих несовершеннолетних детей, и у россиян с высоким уровнем дохода.