Опрос: большинство россиян сталкиваются с проблемами в семейной жизни

С проблемами в семейной жизни сталкиваются 83% россиян, состоящих в официальном или гражданском браке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Аналитического центра НАФИ.
Среди таких проблем россияне чаще всего называли непонимание и связанные с ним конфликты (32%), финансовый стресс и конфликты из‑за него (27%), отсутствие поддержки со стороны партнера (25%), вредные привычки и зависимости (23%), разные взгляды на воспитание детей (20%).
Мужчины в два раза чаще заявляют об отсутствии каких‑либо проблем в браке, чем женщины (21% против 12%).
Несмотря на наличие проблем почти в каждом браке, 86% россиян, состоящих в долгосрочных отношениях, никогда не посещали семейного психолога. Обращались к специалисту для решения проблем в семье 9% респондентов, и лишь 3% делают это регулярно. Чаще такой опыт есть у людей в возрасте 30–44 лет, имеющих несовершеннолетних детей, и у россиян с высоким уровнем дохода.
23% опрошенных не обращались к семейному психологу, но хотели бы это сделать. Чаще такое желание есть у женщин, молодых людей в возрасте 18–29 лет, россиян с высшим образованием, родителей несовершеннолетних детей и тех, кто недоволен сложившимися отношениями с партнером.
Главными причинами, которые мешают обратиться за помощью, называют мнение, что помощь специалиста не нужна и проблемы можно решить самостоятельно (38%), высокую стоимость консультаций (27%) и отсутствие информации, как найти хорошего специалиста (18%).
«Исследование показало, что россияне по-прежнему сталкиваются с барьерами при обращении к семейному психологу: женщины чаще осознают необходимость помощи, но нередко встречают сопротивление партнера, тогда как мужчины предпочитают решать проблемы самостоятельно. Важно менять подход к подаче информации с учетом гендерных особенностей, преподнося терапию как инструмент личностного роста, а не „спасение отношений“», ― отметила старшая руководительница исследовательских проектов НАФИ Аделя Кавеева.
В опросе приняла участие 1000 совершеннолетних россиян, состоящих в официальном или гражданском браке. Выборка репрезентативна и построена на данных Росстата.
В 2024 году в России на десять новых браков приходилось восемь разводов. По доле распадающихся браков страна вышла на третье место в мире.