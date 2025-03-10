Стивен Найт хочет, чтобы фанаты посмотрели фильм «Острые козырьки» в кинотеатрах

Создатель и сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт хочет, чтобы полнометражный фильм вышел в кинотеатрах.
«Я очень хочу, чтобы фанаты „Острых козырьков“, которые были большой частью этого проекта, смотрели его все вместе в одном здании. Общение было виртуальным, но я хочу, чтобы это было в кинотеатрах, чтобы люди могли сидеть вместе и смотреть, как это происходит», — отметил он.
Оригинальный сериал выходил на Netflix с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны.
В центре сюжета — борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки». В июне 2024 года было объявлено о выходе полнометражного фильма.
Сценаристом картины выступит Найт, а режиссером — Том Харпер, который снял три эпизода сериала. Киллиан Мерфи вновь исполнит роль Шелби. Вместе с ним в ленте появятся Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.