Стивен Найт хочет, чтобы фанаты посмотрели фильм «Острые козырьки» в кинотеатрах

«Я очень хочу, чтобы фанаты „Острых козырьков“, которые были большой частью этого проекта, смотрели его все вместе в одном здании. Общение было виртуальным, но я хочу, чтобы это было в кинотеатрах, чтобы люди могли сидеть вместе и смотреть, как это происходит», — отметил он.