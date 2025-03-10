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В России пиво подорожает на 10-15%

Сегодня в 06:43
Фото: engin akyurt/Unsplash

«Балтика» и Московская пивоваренная компания уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на пиво. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие письма производителей.

МПК сообщила об индексации в среднем на 10-15%. «Балтика», которая уже поднимала с начала года цены на 10%, не конкретизировала размер увеличения стоимости.

«Балтика» основной причиной индексации называет повышение акциза на пиво (он поднялся до 30 рублей за 1 литр против 26 рублей в конце 2024 года). МПК сообщает также о существенном росте себестоимости производства.

Источник «Коммерсанта» в крупной пивоваренной компании отмечает, что помимо этих причин росту цен способствуют высокая ключевая ставка в 21% и общий рост инфляции.

Ранее примерно на 10% цены увеличили холдинг «Объединенные пивоварни», AB InBev Efes, Medovarus, белорусское ООО «Криница-Трейд» и дистрибьютор «Госселайн Логистикс».

По словам эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, отпускные цены подняли почти все российские производители пива. Он отметил, что первыми это сделали небольшие пивовары, поскольку у них маленький «запас прочности».

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