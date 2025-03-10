Хидео Кодзима показал трейлер Death Stranding 2 и назвал дату релиза

Хидэо Кодзима презентовал на сцене фестиваля SXSW 2025 в Остине новый эпичный трейлер Death Stranding 2: On the Beach и назвал дату выхода.
Релиз игры состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Однако при покупке Digital Deluxe Edition или коллекционного издания игроки получат ранний доступ с 24 июня.
Новый 10-минутный трейлер объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки. Серверы выстроились вдоль пляжа, а доставка грузов была автоматизирована, что якобы лишило работы курьеров вроде Сэма.
Хиралий с пляжа продолжает искажать окружающую среду, в то время как новая фракция распространяет свое влияние. Особенно внимательные поклонники обнаружили в трейлере несколько отсылок на другую игру Кодзимы — Metal Gear Solid.
Так, в одном из моментов персонаж Нил, которого сыграл Лука Маринелли, надевает бандану, как это делает Снейк, а в другом кадре появляется Magellan Man — робот, схожий с Metal Gear Rex/Sahelanthropus.
В Death Stranding 2: On the Beach Норман Ридус вновь сыграл Сэма Бриджеса. К своим ролям также вернулись Леа Сейду и Трой Бейкер. Среди новых звезд игры — Эль Фаннинг, Шиолли Куцуна, Джордж Миллер, Лука Маринелли, Дебра Уилсон и Алисса Джунг.
В 2023 году стало известно, что студия A24 экранизирует игру Death Stranding. Компания опубликовала на своем сайте изображение футболки с логотипом, созданным в стиле популярной игры японского разработчика. Подробности сюжета до сих пор не разглашаются.