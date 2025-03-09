«Микки 17» с Робертом Паттинсоном собрала 50 млн долларов по миру

По оценкам аналитиков, для окупаемости ленте необходимо преодолеть отметку в $300 млн. Картина получила смешанные отзывы: оценку «B» от зрителей кинотеатров на CinemaScore и 79% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes могут сократить её прокатный срок.