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«Микки 17» с Робертом Паттинсоном собрала 50 млн долларов по миру

Сегодня в 16:58
Кадр: Warner Bros

Фантастическая комедия «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли стартовала на первом месте проката в США. Об этом пишет Variety.

Мировые сборы картины Пон Джун-хо составили 53,3 млн долларов. 19,1 млн из них пришли в первый уикенд в США.

Эти цифры ставят под вопрос финансовую успешность проекта. Съемочный бюджет оценивается в 118 млн долларов, а еще 80 млн долларов Warner Bros. потратили на маркетинг.

По оценкам аналитиков, для окупаемости ленте необходимо преодолеть отметку в $300 млн. Картина получила смешанные отзывы: оценку «B» от зрителей кинотеатров на CinemaScore и 79% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes могут сократить её прокатный срок.

Вторую строчку в американском прокате удержал боевик Marvel «Капитан Америка: Новый мир». За три недели проката он собрал 370 млн долларов, что выше кассы «Первого мстителя». Фильм о новом Капитане смог окупить производственный бюджет в 180 млн долларов, но еще 100 млн были потрачены на промоутирование релиза.

Третью позицию занял триллер «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном. За две недели он принес в кинотеатры 14,5 млн долларов при бюджете в 24 млн — это неутешительный результат для Focus Features.

После триумфа на «Оскаре» «Анора» заработала в кинозалах 1,8 млн долларов. Ее общие сборы превысили 40 млн при бюджете в 6 млн и впечатляющих 18 млн маркетинговых затрат.

Выигравший три статуэтки «Бруталист» довел свою общую кассу до 16 млн долларов.

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