Пара петербуржцев украла цветы с мемориала «Мать-Родина» и решила продать на 8 Марта

Инцидент произошел в ночь на субботу. Злоумышленники проникли на Пискаревское мемориальное кладбище и собрали 12 букетов у памятника. Ранее их принесла делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром страны.
Охранник кладбища заметил пропажу и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники застали 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу в момент погрузки цветов в автомобиль. По данным правоохранителей, украденные букеты находились в багажнике их машины.
В отношении пары составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все похищенные цветы вернули к подножию монумента.
«Злоумышленники признались, что хотели заработать на предпраздничном ажиотаже. Их задержали на месте», — пояснили в МВД.
Средняя цена букета цветов перед 8 Марта взлетела с космической скоростью. На праздничной неделе стоимость выросла на 28% по сравнению с предыдущей и составила 2761 рубль.
В августе в Петербурге закроют на ремонт участок Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.
Основное внимание уделят усилению дорожного полотна. В зонах разгона, торможения и на остановках общественного транспорта уложат георешетку и обновят подушку покрытия для повышения износостойкости.