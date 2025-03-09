Криштиану Роналду высмеял своего фаната-«двойника»: «Ты очень уродлив!»

Криштиану Роналду посмеялся над поклонником, внешне похожего на него. Ролик завирусился в соцсетях.
Инцидент произошёл в пятницу перед матчем саудовского «Аль-Наср» против «Аль-Шабаба» в рамках Про-лиги. На видео Роналду готовится к игре, разминается с командой и подбегает к трибуне.
Среди кресел стоял фанат в футболке сборной Португалии, чья причёска и стиль явно отсылали к имиджу самого футболиста, на что коллега обратил внимание Роналду
«Бро, ты не похож на меня. Ты очень уродлив!», — крикнул португалец зрителю и рассмеялся.
фанат сохранил позитивный настрой, улыбнулся и прокричал: «Ты лучший!», на что Роналду ответил улыбкой и поднятым вверх большим пальцем.
В тот вечер клубу Роналду не удалось выиграть — на домашнем стадионе «Аль-Наср» закончил встречу вничью, несмотря на гол португальца. Команда набрала лишь два очка в трех последних матчах (ничья и поражение в чемпионате Саудовской Аравии и нулевая ничья в Лиге Чемпионов Азии). В первенстве страны она занимает лишь четвертое место за 10 игр до конца розыгрыша и рискует не попасть в международный турнир.