Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере. Футболист забил 234 гол и обошел достижение Александра Кержакова, сообщает РИА «Новости».
36-летний Дзюба в составе команды «Акрон» из Тольятти забил «Крыльям Советов» из Самары на девятой минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ. Предыдущий гол, который сравнял его с Кержаковым, футболист забил 1 марта.
Дзюба также стал лучшим бомбардир в истории чемпионата России, отмечает РИА «Новости».
Больше всего голов Дзюба забил, играя за «Зенит» (108 мячей) и «Спартак» (38). За сборную России спортсмен забил 30 мячей. У Дзюбы и Кержакова одинаковое количество голов за национальную команду.