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Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере

Сегодня в 13:59
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере. Футболист забил 234 гол и обошел достижение Александра Кержакова, сообщает РИА «Новости».

36-летний Дзюба в составе команды «Акрон» из Тольятти забил «Крыльям Советов» из Самары на девятой минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ. Предыдущий гол, который сравнял его с Кержаковым, футболист забил 1 марта.

Дзюба также стал лучшим бомбардир в истории чемпионата России, отмечает РИА «Новости».

Больше всего голов Дзюба забил, играя за «Зенит» (108 мячей) и «Спартак» (38). За сборную России спортсмен забил 30 мячей. У Дзюбы и Кержакова одинаковое количество голов за национальную команду.

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