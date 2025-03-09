«Тихое место 3» находится в разработке, Джон Красински вернется в режиссерское кресло

Хоррор-франшиза «Тихое место» получит триквел. Об этом продюсер Брэд Фуллер сообщил изданию The Direct в беседе на фестивале SXSW.
«Хочу прояснить: „День первый“ — это не „Тихое место 3“. Сейчас мы как раз начинаем работу над третьей частью», — отметил он.
По его словам, задержка связана с занятостью режиссёра и сценариста Джона Красински, который сейчас снимает другой проект. Как только он его завершит, команда приступит к триквелу.
«Джон сейчас невероятно востребован. После „Офиса“ он хотел сосредоточиться на режиссуре, но теперь его график расписан надолго. Мы все ждём, когда он освободится, чтобы завершить трилогию. И, возможно, продолжить франшизу дальше», — добавил продюсер.
Напомним, о третьем фильме объявили ещё в 2022 году, планируя выпуск на 2025-й. Однако вместо этого студия Paramount сняла приквел «День первый», который стал одним из главных хитов 2023 года. Теперь же в приоритете — основная история семьи Эбботт.
Эмили Блант, сыгравшая главную роль в первых двух фильмах, ранее заявляла, что вернётся только при условии, что Красински останется режиссёром: «Без него я не хочу участвовать». Пока неизвестно, сохранится ли её персонаж в сюжете, учитывая финал второй части.
Красински, занятый съёмками фэнтези-комедии «IF» (2024), пока не комментирует планы. Но Фуллер выразил уверенность, что работа над «Тихим местом 3» начнётся сразу после завершения текущего проекта режиссёра, но дата релиза или начала съемок пока неясна.
Франшиза, стартовавшая в 2018 году, собрала в мировом прокате более $638 млн при скромном бюджете.