«Тихое место 3» находится в разработке, Джон Красински вернется в режиссерское кресло

«Джон сейчас невероятно востребован. После „Офиса“ он хотел сосредоточиться на режиссуре, но теперь его график расписан надолго. Мы все ждём, когда он освободится, чтобы завершить трилогию. И, возможно, продолжить франшизу дальше», — добавил продюсер.