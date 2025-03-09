На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма

Мировые сборы «Аноры» оказались невнушительными — 41,6 млн долларов. Только два других победителя в номинации «Лучший фильм» после 1990 года собирали меньше: «Земля кочевников» (39 млн долларов) и «CODA» (3 млн). В случае первого сборам помешала пандемия COVID-19, а второй выпускался на стриминге Apple и выходил в ограниченный прокат.