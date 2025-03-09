На рекламу «Аноры» потратили в три раза больше денег, чем на создание самого фильма

Студия Neon потратила на рекламную кампанию «Аноры» 18 млн долларов, рассказал гендиректор дистрибьютора Том Куинн на подкасте The Town. Это в три раза больше бюджета фильма.
Деньги потратили на печатную, сетевую и телевизионную рекламы, а также выпуск DVD-дисков для членов Американской академии, голосующих на «Оскаре».
Мировые сборы «Аноры» оказались невнушительными — 41,6 млн долларов. Только два других победителя в номинации «Лучший фильм» после 1990 года собирали меньше: «Земля кочевников» (39 млн долларов) и «CODA» (3 млн). В случае первого сборам помешала пандемия COVID-19, а второй выпускался на стриминге Apple и выходил в ограниченный прокат.
«Анора» хорошо стартовала на стримингах. По словам Куинна, фильм занял первые места на платформах Apple и Amazon, что уже «колоссально».
Однако именно кинотеатры отстаивал режиссер «Аноры» Шок Бейкер, когда забирал награду 2 марта. «Мы все здесь сегодня вечером и смотрим эту трансляцию, потому что мы любим кино. Где мы влюбились в кино? В кинотеатре. Дистрибьюторы, пожалуйста, сосредоточьтесь в первую очередь на театральных релизах ваших фильмов», — сказал он.
«Анора» победила на «Оскаре» в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм». Исполнительница главной роли Майки Мэдиссон получила статуэтку за лучшую женскую роль.