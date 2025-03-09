Джон Гудман получил травму бедра во время съемок нового фильма Алехандро Иньярриту с Томом Крузом

Джон Гудман получил травму бедра во время съёмок нового проекта режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Об этом представители студии Warner Bros сообщили Deadline.
Сообщается, что на прошлой неделе 72-летний актер поскользнулся и был отправлен в больницу. Съёмочный процесс приостановили на два дня, но планируют возобновить в скором времени.
«Джон Гудман получил медицинскую помощь, и после краткой паузы съёмки продолжатся», — заявили в студии. По данным источников, травма несерьёзная, и уже в понедельник Гудман вернётся на площадку.
Этот пока безымянный фильм — первая англоязычная работа Иньярриту с 2015 года, когда он снял получившего три «Оскара» «Выжившего». Сценарий написан им в соавторстве с Николаcом Джакобоне и Александром Динеларисом (соавторы «Бёрдмэна»), а также Сабиной Берман. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в актёрский состав вошли Том Круз, Сандра Хюллер, Риз Ахмед, Джесси Племонс и Софи Уайлд.
Для Круза этот проект стал первым сотрудничеством с Warner Bros после подписания контракта в январе 2024 года. Ранее он работал со студией над «Гранью будущего» (2014).