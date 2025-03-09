Джон Гудман получил травму бедра во время съемок нового фильма Алехандро Иньярриту с Томом Крузом

Этот пока безымянный фильм — первая англоязычная работа Иньярриту с 2015 года, когда он снял получившего три «Оскара» «Выжившего». Сценарий написан им в соавторстве с Николаcом Джакобоне и Александром Динеларисом (соавторы «Бёрдмэна»), а также Сабиной Берман. Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что в актёрский состав вошли Том Круз, Сандра Хюллер, Риз Ахмед, Джесси Племонс и Софи Уайлд.