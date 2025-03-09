Massive Attack отправили в космос кавер на «Все идет по плану» Гражданской обороны

Песня стала частью арт-инсталляции Piccadilly Un:Plugged на знаменитой площади Пиккадили, автором которой стала художница и дизайнер Нелли Бен Хаюн-Степанян. Проект был открыт с 6 по 8 марта, а его концепция объединила искусство, экологический активизм и космические технологии.