Massive Attack отправили в космос кавер на «Все идет по плану» Гражданской обороны

Massive Attack отправили в космос кавер-версию песни Гражданской обороны «Все идет по плану». Об этом представители коллектива сообщили в своем инстаграме*.
Песня стала частью арт-инсталляции Piccadilly Un:Plugged на знаменитой площади Пиккадили, автором которой стала художница и дизайнер Нелли Бен Хаюн-Степанян. Проект был открыт с 6 по 8 марта, а его концепция объединила искусство, экологический активизм и космические технологии.
Инсталляция, вдохновлённая районом Пикадилли, критикует безответственное освоение космоса и его влияние на экологию. Среди объектов — неоновые кошки (отсылка к физическим экспериментам), «инопланетные» камни, телескопы и «лунный саундскейп»: музыку и голоса участников проекта отправили на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth (EME), где сигнал отразился от поверхности спутника и вернулся на Землю.
Вместе с Massive Attack в «лунной трансляции» участвовали Pussy Riot, The Avalanches, Moses Boyd, участницы Savages и другие артисты. Как отметили музыканты в заявлении, инструментальный кавер на трек Егора Летова — это дань уважения его антиавторитарному пафосу. Песня, написанная в 1980-х как критика советской системы, была исполнена Massive Attack на русском языке в 2013 году в коллаборации с режиссёром Адамом Кёртисом.