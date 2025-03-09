Ханс Циммер сказал, что его не интересует музыка для Marvel и «Звездных войн»

«Честно говоря, я сейчас заинтересован другим. Смотрите, я сделал трио. Я сделал Бэтмена, Супермена, Человека-паука и Чудо-женщину! Я имею в виду, для кого вы еще хотите, чтобы я сделал? Для второстепенных персонажей? Возможно, да», — сказал композитор.