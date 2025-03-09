Ханс Циммер сказал, что его не интересует музыка для Marvel и «Звездных войн»

Композитор Ханс Циммер не планирует писать саундтрек для фильмов киновселенной Marvel и «Звездных войн». Сейчас двукратного обладателя «Оскара» интересуют другие проекты, рассказал он на подкасте Happy Sad Confused.
Руководитель студии Marvel Кевин Файги обращался к Циммеру с просьбой сделать саундтрек, но тот отказался из‑за «неподходящего времени». Музыканту кажется, что это было «очень высокомерно с его стороны».
«Честно говоря, я сейчас заинтересован другим. Смотрите, я сделал трио. Я сделал Бэтмена, Супермена, Человека-паука и Чудо-женщину! Я имею в виду, для кого вы еще хотите, чтобы я сделал? Для второстепенных персонажей? Возможно, да», — сказал композитор.
Циммер также не готов писать музыку для «Звездных войн». По его словам, ему бы пришлось заново «изобретать» саундтрек.
Циммер работал над саундтреками к трилогии «Темный рыцарь», фильмам «Новый Человек-паук 2», «Чудо-женщина 1984» и «Люди Икс: Темный Феникс». Композитор заявлял, что закончил с супегероикой после работы над «Бэтменом против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, который, отмечает The Hollywood Reporter, «дался тяжело».
Впереди у Циммера работа над новым гимном Саудовской Аравии. В разговоре с саудовским чиновником композитор согласился создать «общие наброски».